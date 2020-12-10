Игрок "Шахтера" претендует на звание лучшего в ЛЧ – вместе с Неймаром и Бензема

В среду поздно вечером "Шахтер" сыграл с "Интером" вничью в групповом раунде Лиги чемпионов и обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги Европы. Важную роль в успехе донецкого клуба сыграл 19-летний вратарь Анатолий Трубин, который не позволил итальянцам забить хотя бы раз за два матча и оставил их без еврокубков.

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УЕФА оценил уверенные действия молодого украинца и включил его в узкий круг претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Причем, конкуренты у Трубина – форварды высочайшего ранга. Неймар отметился хет-триком за "ПСЖ" в ворота "Истанбула", Бензема дублем принес победу "Реалу" над "Боруссией" (М), а два гола Эн-Несири помогли "Севилье" победить "Ренн" в гостях.

Проголосовать за Анатолия можно на страничках турнира в соцсетях. Отмечают, что вратарь совершил четыре "сэйва", а точность его передач составила 55%.

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится в ближайший понедельник, 14 декабря.

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Смотрите обзор матча "Интер" – "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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