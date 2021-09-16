15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Гол в ворота Шахтера – среди лучших в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 сентября, 08:21
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Анте Ребич, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон и Адама Траоре претендуют на приз за самый красивый гол первого тура ЛЧ
Так Траоре открыл счет
Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

УЕФА объявил номинантов на звание самого красивого гола по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На награду претендуют четыре футболиста – Анте Ребич из Милана, Джек Грилиш из Манчестер Сити, Джордан Хендерсон из Ливерпуля и Адама Траоре из Шерифа.

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Отметим, что Траоре стал автором первого гола в истории Шерифа и молдавского футбола в Лиге чемпионов. Малийский футболист поразил ворота Шахтера эффектным ударом в падении на 16-й минуте, открыв счет в матче. Игра завершилась победой Шерифа со счетом – 2:0.

Турнирная таблица

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Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Лейпциг Лейпциг Лей
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Брюгге Брюгге Брю
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
Порту Порту Пор
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Атлетико Атлетико Атл
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Милан Милан Мил
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
1
1
0
0
5
1
4
3
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
Боруссия Д Боруссия Д Бор
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Бешикташ Бешикташ Беш
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Спортинг Спортинг Спо
1
0
0
1
1
5
-4
0
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Интер Интер Инт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Шахтер Шахтер Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Янг Бойз Янг Бойз Янг
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
Аталанта Аталанта Ата
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Вильярреал Вильярреал Вил
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Вольфсбург Вольфсбург Вол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
2
Лилль Лилль Лил
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Зальцбург Зальцбург Зал
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Севилья Севилья Сев
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ювентус Ювентус Юве
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Челси Челси Чел
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Зенит Зенит Зен
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Мальме Мальме Мал
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
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