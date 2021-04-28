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Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандал

28 апреля, 00:34

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший футбольный арбитр Андухар Оливер углядел нарушение правил в эпизоде, когда нападающий мадридцев Бензема забил мяч и сравнял счет в полуфинале Лиги чемпионов

Карим Бензема забивает гол в ворота Челси

Карим Бензема забивает гол в ворота Челси / Фото: Reuters

Бывший футбольный арбитр Андухар Оливер прокомментировал мяч, который забил французский нападающий Реала Карим Бензема в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с Челси (1:1). Испанский судья считает, что этот гол нельзя было засчитывать.

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На 29-й минуте защитник "сливочных" Марсело навесил в штрафную площадь после розыгрыша углового. На передачу откликнулся Каземиро, который скинул мяч головой на защитника Эдгара Милитао. От Милитао мяч попал к Бензема – и французский форвард сравнял счет в поединке. А главный арбитр Данни Маккели без сомнений засчитал гол.

"Гол нельзя было засчитывать. Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту перед тем, как Милитао сбросил мяч на Бензема", – заявил бывший судья испанскому изданию Marca

Ответный поединок полуфинала между испанской и английской командами состоится 5 мая на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Но Челси забил очень важный гол на поле мадридского Реала.

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А завтра во втором полуфинале в борьбу вступят французский ПСЖ и без двух минут чемпион Премьер-лиги Манчестер Сити. Тем временем Неймар заявил, что не стремится завоевать "Золотой мяч".

Смотрите обзор матча Реал – Челси

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