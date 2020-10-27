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Герой "Шахтера" в матче с "Интером": "Очень хорошо, что сыграли на ноль"

27 октября, 23:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Трубин уверен, что для "горняков" ничья - не максимум в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с итальянским "Интером" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Одним из героев встречи стал голкипер Анатолий Турбин. Сразу после матча 19-летний вратарь поделился своими эмоциями.

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"Мне кажется, что не 200, а 1000 процентов оставили сегодня на поле. Меньше недели назад был матч с "Реалом". Ребята немного подустали, но все были сплочены, собраны и хорошо провели матч. Очень хорошо, что сыграли на ноль. Сейчас нужно восстановиться и двигаться дальше.

Если сыграли на ноль, то план в защите сработал. Самый опасный момент – в середине первого тайма был отрезок, когда "Интер" начал давить", тяжело было, постоянные забросы. Но мы справились с этим.

Лукаку со штрафного пробивал на силу. Я знал, что он будет бить в мой угол, поэтому держал его. Если бы пробил над стенкой, то реагировал бы уже. Но я еще до удара знал, что он будет бить в мой угол.

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Выходили из защиты за счет длинных передач, потому что соперник прессинговал. Помним, что у них хороший прессинг еще по полуфиналу ЛЕ. Когда была возможность, мы начинали низом, но тяжело было выходить за счет коротких и средних передач.

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Не думаю, что ничья – это наш возможный максимум. Всегда есть куда расти и к чему стремиться. Каждый в команде знает, что он может больше, лучше, что будет прогрессировать, но сегодня ничья.

Что матч с "Реалом", что этот – оба тяжелые. Но с испанцами было легче выходить из обороны, поэтому сегодня мне было тяжелее.

Конечно, такие матчи надолго остаются в памяти. Это лучший турнир, где ты играешь с лучшими игроками и командами. После таких матчей ты прогрессируешь. Чем больше их будет, тем лучше для каждого", – сказал Трубин в эфире канала "Футбол 1", которого цитирует ua.tribuna.com.

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Обзор матча "Шахтер" – "Интер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия Анатолий Трубин

Источник: Сегодня|Спорт

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