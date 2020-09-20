"Гент" несет потери перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов: Безус может не сыграть

Первая встреча соперников в четвертом раунде квалификации состоится в среду в Бельгии

Соперник киевского "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов, бельгийский "Гент", испытывает серьезные кадровые проблемы. Вчера мы писали, что футболист "Гента" пропустит оба матча против "Динамо" в Лиге чемпионов. Сегодня стало известно, что, кроме Чакветадзе, еще три игрока вице-чемпионов страны имеют различные повреждения и могут не сыграть против украинской команды.

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В субботу вечером "Гент" скромно обыграл в гостях "Мускрон", а Роман Яремчук не забил 11-метровый. После этого матча обеспокоенность у врачей вызывает состояние трех футболистов, сообщает сайт Belgium Soccer. Украинский полузащитник Роман Безус плохо себя чувствовал в последние дни и не набрал форму. Хавбек Свен Кумс и форвард Лоран Депуатр были заменены из-за травм, причем, Свен – еще в первом тайме. Проблемы с названными игроками подтвердил и главный тренер Вим де Деккер.

Напомним, "Гент" и "Динамо" сыграют 23 и 29 сентября, первое "свидание" запланировано в Бельгии.

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Смотрите, как Роман Безус забивал за "Гент" в ворота "Генка" в Бельгии:

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