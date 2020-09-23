"Гент" – "Динамо": прогноз на матч Лиги чемпионов от футбольного комментатора

Сегодня состоится первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между бельгийским "Гентом" и киевским "Динамо". Матч пройдет в Генте на стадионе "Геламко Арена", начало – в 22:00. Смотреть "Гент" – "Динамо" можно на нашем сайте, также поединок в прямом эфире покажут на сервисе OLL.TV.

Реклама

"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

Еще один шаг киевлян на пути к заветной путевке в основной раунд самого престижного евротурнира. Эта стадия уже состоит из двух поединков, первый пройдет в Бельгии. На предыдущей стадии команда Луческу преодолела "АЗ", а после не без трудностей обыграла ПФК "Львов" в чемпионате (3:1). С румынским тренером у руля "бело-синие" не проиграли ни разу в шести матчах, в трех не пропустив ни гола. Неожиданно покинул "Динамо" форвард Артем Кравец, который только месяц назад вернулся. Восстановился после травмы и успел отыграть за дубль центрбек Артем Шабанов. Но Тымчик, Попов и Бурда по-прежнему в лазарете. В прошлом сезоне киевляне не попали в группу Лиги чемпионов, вылетев от другого представителя Бельгии – "Брюгге". Непосредственно с "Гентом" они также встречались в квалификации десять лет назад, дважды уверенно победив (3:0, 3:1).

У "Гента" дела на старте сезона складывались не лучшим образом, что привело к отставке Йенса Торупа, который работал с командой два года. Его заменил румын Ласло Болони, но уже через несколько недель и он покинул занимаемую должность – в связи с плохим микроклиматом внутри коллектива. Предшествовал этому некоторый конфликт с нашим Романом Яремчуком, кстати, экс-динамовцем. В результате этой лихорадки "буйволы" набрали лишь шесть очков в стартовых шести турах. Накануне они минимально обыграли "Мускрон" (1:0), Яремчук и Пластун провели на поле всю игру, и Роман не реализовал пенальти.

В тренде Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Реклама

Недооценивать "Гент" нельзя. У них весьма неплохая команда. Однако классной ее не назовешь – ни по финансовым возможностям клуба, ни по силе футболистов, ни по уровню игры. Яремчук – самый дорогой игрок "Гента" по оценке Transfermarkt (9,5 млн.). "Динамо" обязано проходить бельгийскую преграду на пути в основной раунд. Не уверен, что они победят в Бельгии, но и проиграть не должны, это точно. Также, вероятно, высокой результативности ждать не стоит. Ожидаю ничью 0:0, 1:1 или минимальную победу киевлян.

Как играет "Гент": представление соперника "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама