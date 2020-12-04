Футболисты "Динамо" получили по 150 тысяч евро призовых за Лигу чемпионов

Также в этом сезоне выросла зарплата у молодого защитника Забарного

Футболисты и тренеры киевского "Динамо", которые на неделе были разбиты "Ювентусом" (0:3), получили премиальные за попадание в группу Лиги чемпионов. По информации YouTube-канала "ТаТоТаке", основные игроки получили на руки до 150 тысяч евро. При этом клуб уже выплатил за них все налоги.

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Также источник сообщает, что молодому защитнику "Динамо" Илье Забарному в этом сезоне существенно подняли зарплату. Ранее 18-летний футболист получал всего две тысяч евро в месяц, теперь эта сумма возросла до семи-восьми, максимум – до 10 тысяч.

Илья Забарный получил желтую карточку в мачте с "Ювентусом" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы сообщали, что футболисты "Шахтера" и "Динамо" получили по матчу дисквалификации. Защитник киевлян Забарный был удален в поединке чемпионата Украины против "Ворсклы" (2:0), который состоялся в 11-м туре.

Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов против "Ювентуса"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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