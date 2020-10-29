"Ференцварош" – "Динамо": аналитики определили лучшего игрока матча

Вице-чемпион Украины набрал первое очко в Лиге чемпионов 2020/2021. В среду вечером "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" в Венгрии, хотя вполне могло победить. Гости Будапешта выиграли первый тайм 2:0, но упустили три очка в концовке.

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По итогам поединка статистический сайт WhoScored выставил свои оценки футболистам. Лучшим не только в "Динамо", но и в матче в целом оказался полузащитник Николай Шапаренко. 22-летнему парню поставили 7,4 балла.

Вторым в списке стал уругвайский вингер Карлос де Пена – 7,1. А вот худшим у киевлян оказался хавбек Сергей Сидорчук (5,2), который заработал две желтые карточки и в концовке оставил партнеров в меньшинстве.

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Один из украинцев в составе "Ференцвароша", Александр Зубков, получил самую высокую оценку в своей команде (7,1) вместе с автором первого гола Токмаком Нгуэном. При этом другой наш соотечественник, Игорь Харатин, стал худшим в венгерском коллективе (5,5): заработал желтую карточку и был заменен на 65-й минуте.

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Смотрите лучшие моменты матча "Ференцварош" – "Динамо":

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