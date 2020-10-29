Українська
$ 28,4
33,31

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Ференцварош" – "Динамо": аналитики определили лучшего игрока матча

29 октября, 09:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник киевлян Николай Шапаренко отметился многими полезными действиями

Вице-чемпион Украины набрал первое очко в Лиге чемпионов 2020/2021. В среду вечером "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" в Венгрии, хотя вполне могло победить. Гости Будапешта выиграли первый тайм 2:0, но упустили три очка в концовке.

Реклама

По итогам поединка статистический сайт WhoScored выставил свои оценки футболистам. Лучшим не только в "Динамо", но и в матче в целом оказался полузащитник Николай Шапаренко. 22-летнему парню поставили 7,4 балла.

Вторым в списке стал уругвайский вингер Карлос де Пена – 7,1. А вот худшим у киевлян оказался хавбек Сергей Сидорчук (5,2), который заработал две желтые карточки и в концовке оставил партнеров в меньшинстве.

В тренде
Все результаты 7-го тура чемпионата Украины
Реклама

Один из украинцев в составе "Ференцвароша", Александр Зубков, получил самую высокую оценку в своей команде (7,1) вместе с автором первого гола Токмаком Нгуэном. При этом другой наш соотечественник, Игорь Харатин, стал худшим в венгерском коллективе (5,5): заработал желтую карточку и был заменен на 65-й минуте.

Читайте также: защитник "Динамо" назвал главную причину неудачи с "Ференцварошем".

Смотрите лучшие моменты матча "Ференцварош" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" бито "Ювентусом": видео голов и обзор матчаЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять