Это не Зинченко! Маттеус назвал имя "вора", из-за которого МанСити проиграл Челси

По словам знаменитого обладателя "Золотого мяча", Манчестер Сити остался без трофея Лиги чемпионов по вине Хосепа Гвардиола, наварившего с составом

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Бывший капитан Баварии, обладатель "Золотого мяча"-1990 немец Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу, назвав его главным виновником поражения от Челси 0:1 в финале Лиги чемпионов.

"Своим стартовым составом Гвардиола украл Лигу чемпионов у Манчестер Сити и болельщиков команды. Он должен выслушать справедливую и резкую критику со всех сторон"

"Уверен, что в клубе будут обсуждать его отставку. После этого финала футболисты начнут сомневаться в нем. Ему понадобилось попробовать что-то еще, проявить изобретательность в самый неподходящий момент. Гвардиола полностью заслужил поражение"

"Как можно выходить на самый важный матч в истории клуба без опорного полузащитника? Ты выпускал игрока на эту позицию практически в каждой игре сезона. Он обеспечивает баланс, страхует всех. Почему же Родри и Фернандиньо остались в запасе, в старте вышли шесть атакующих полузащитников, а на поле не было центрфорварда?" – разнес Гвардиолу Маттеус в своей колонке для Sky Sport

Напомним, ранее бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд назвал Александра Зинченко виновником гола, который стал фатальным для МанСити в поединке с Челси.

Зинченко убит горем после поражения / Фото: Канал Футбол