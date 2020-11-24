Если эту "Барсу" не обыгрывать, то какую? Почему "Динамо" должно ее "хлопнуть"

Тренер каталонцев дал понять своим игрокам, что сегодняшний матч для них не важен. Луческу обязан извлечь из этого выгоду

Большим фаворитом сегодняшнего матча Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" аналитики называют каталонцев. Однако тренер киевлян Мирча Луческу замахивается ни много ни мало – на победу. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Барселона"

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"Динамо" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

"Мы хотим выиграть. Вспоминаю 2004 год. Тогда я тренировал "Шахтер", и мы обыграли "Барселону" 2:0. У них была отличная команда: Иньеста, Хави, Пуйоль, дебютировал Месси. Это был большой толчок в развитии футбола в Украине. Предстоящую игру я также расцениваю как возможный толчок в развитии "Динамо", – говорит наставник киевлян

И Луческу прав. Если не обыгрывать такую "Барсу", то какую?

Во-первых, "Барселона" приехала в Киев без лидеров – Месси и де Йонга, которым тренер каталонцев Рональд Куман решил предоставить отдых.

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Лионель Месси в матче "Барса" – "Динамо" / Фото: Reuters

Во-вторых, у каталонцев "сломались" защитники Пике и Серхи Роберто. И это еще не весь лазарет – добавьте сюда Бускетса, Фати, Араухо.

Жерар Пике. Фото: REUTERS/Sergio Perez

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В-третьих, "Барселона" с 9 очками в 3 матчах уже практически гарантировала себе выход в 1/8 Лиги чемпионов. Никуда он от каталонцев не денется, даже если они сегодня проиграют. Тогда как в родном чемпионате Испании "Барса" сейчас – на позорном 13-м месте. И в матче с "Динамо" мысли тренера и игроков "блаугранас", что бы они там не говорили, будут сфокусированы на Примере и ближайшем поединке с "Осасуной".

Рональд Куман / Фото: Reuters

Да, на словах Рональд Куман призывает своих игроков уже сегодня решить вопрос с выходом в весеннюю часть Лиги чемпионов. Предостерегает их от недооценки "Динамо", напоминая им, сколько моментов киевляне тремя неделями ранее создали на "Камп Ноу". Хотя может углубиться в историю и рассказать, как сам, будучи лидером "Барселоны", проиграл "Динамо" в Киеве 1:3 семнадцать лет назад.

Но на все эти предостережения тренера у игроков "Барселоны" будет железная отмазка: "Тренер, ты ведь сам оставил дома Месси, показав, что этот матч для нас не важен. С какой стати тогда мы должны рвать жилы?".

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Именно этим настроением "Барселоны" и должно сегодня, даже без Цыганкова и других игроков основы, воспользоваться обескровленное, но "голодное" "Динамо".

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