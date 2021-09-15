15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Еще круче Динамо: Шахтер стартовал в юношеской Лиге чемпионов с разгромной победы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 сентября, 14:34
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Юношеская команда донецкого Шахтера разгромила сверстников из молдавского Шерифа в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА
Шахтер разгромил Шериф в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер разгромил Шериф в Юношеской лиге УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня вечером Шахтер встретится с Шерифом в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотреть Шериф – Шахтер можно на нашем сайте. А перед этим играли 19-летние.

Читайте также: Шериф – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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"Горняки" открыли счет только ближе к концу первого тайма, в после перерыва мячи посыпались один за другим. Финальный свисток зафиксировал победу команды Оскара Ратулутры со счетом 5:0.

Первый мяч во встрече на свой счет записал Артем Вехленко, а затем отличались Кирилл Сигеев, Антон Глущенко, Даниил Гончарук и Владислав Погорилый.

Вчера свой матч в юношеской Лиге УЕФА провело киевское Динамо, разгромившее Бенфику 4:0. Отличный старт украинской молодежи в Европе!

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1
Динамо
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2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
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14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
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