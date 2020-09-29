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"Эмоции переполняют": форвард "Динамо" рассказал об ожиданиях от матча с "Гентом"

29 сентября, 16:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владислав Супряга очень хочет сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов

Во вторник вечером киевское "Динамо" собирается преодолеть последний барьер на пути в основной турнир Лиги чемпионов. На нашем сайте началась онлайн-трансляция "Динамо" – "Гент". Встреча на НСК "Олимпийский" стартует в 22:00. Напомним, на прошлой неделе вице-чемпион Украины победил в Бельгии со счетом 2:1.

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Естественно, среди подопечных Мирчи Луческу царит волнение, ведь многие из них даже не нюхали запаха группового раунда. В комментарии телеканалам "Футбол" поделился своими мыслями и 20-летний форвард Владислав Супряга:

"Эмоции переполняют, потому что это решающий матч за выход в групповую стадию. Чувствуем себя отлично, все восстановились, так что ждем саму игру.

Я думаю, что в Киеве "Гент" будет играть совсем иначе, ведь ему нужно забивать уже два мяча. А так команда – очень мощная, техничная, поэтому все покажет игра".

Читайте также: "Динамо" подняло цену Супряги до невероятной суммы. Руководители "бело-голубых" хотят получить за перспективного футболиста 20 миллионов евро. Итальянские клубы не готовы выкладывать такие деньги.

Смотрите сюжет о первом матче соперников, в котором Супряга открыл счет:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов Динамо Киев Гент Бельгия Владислав Супряга
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