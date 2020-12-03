Українська
$ 28,44
34,32

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Динамовец Вербич обиделся на женщину-судью после матча с "Ювентусом"

3 декабря, 13:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Французская рефери не назначила 11-метровый в ворота итальянского гранда

Вчера поздно вечером киевское "Динамо" проиграло "Ювентусу" в пятом туре Лиги чемпионов. Не скажешь, что гости выглядели беззубо в атаке, но забить хотя бы один мяч в ворота итальянцев не смогли.

Реклама

У украинской команды были голевые возможности. А в одном из эпизодов судейская бригада могла назначить пенальти в ворота "Юве". Как мы сообщали, матч "Ювентус" – "Динамо" судила женщина – впервые в истории Лиги чемпионов. Однако рефери Стефани Фраппар не указала на точку, а ее помощники с системой VAR не сочли важным момент в штрафной площади туринцев.

Зато атакующий полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич саркастично оценил действия арбитров. Словенец опубликовал в соцсетях фотографии спорного эпизода, когда его держал руками Леонардо Бонуччи. И заметил, что "Это становится смешным".

Реклама

Неоднозначный момент случился на 35-й минуте матча, и в случае пенальти подопечные Луческу могли бы сравнять счет. Читайте, что сказали звезды "Ювентуса" о матче с "Динамо": "Было важно победить ради новых стимулов".

В тренде
"Марадона был младенец – чистый, добрый и настоящий": трогательные воспоминания Шевченко

Смотрите спорный момент в штрафной "Барселоны" с падением Вербича:

Вашему вниманию – обзор матча "Ювентус" – "Динамо":

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)Футбол
"Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ювентус" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять