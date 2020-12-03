Динамовец Вербич обиделся на женщину-судью после матча с "Ювентусом"

Вчера поздно вечером киевское "Динамо" проиграло "Ювентусу" в пятом туре Лиги чемпионов. Не скажешь, что гости выглядели беззубо в атаке, но забить хотя бы один мяч в ворота итальянцев не смогли.

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У украинской команды были голевые возможности. А в одном из эпизодов судейская бригада могла назначить пенальти в ворота "Юве". Как мы сообщали, матч "Ювентус" – "Динамо" судила женщина – впервые в истории Лиги чемпионов. Однако рефери Стефани Фраппар не указала на точку, а ее помощники с системой VAR не сочли важным момент в штрафной площади туринцев.

Зато атакующий полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич саркастично оценил действия арбитров. Словенец опубликовал в соцсетях фотографии спорного эпизода, когда его держал руками Леонардо Бонуччи. И заметил, что "Это становится смешным".

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Неоднозначный момент случился на 35-й минуте матча, и в случае пенальти подопечные Луческу могли бы сравнять счет. Читайте, что сказали звезды "Ювентуса" о матче с "Динамо": "Было важно победить ради новых стимулов".

Смотрите спорный момент в штрафной "Барселоны" с падением Вербича:

Вашему вниманию – обзор матча "Ювентус" – "Динамо":

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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