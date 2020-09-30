"Динамо" забивало из ничего": тренер "Гента" объяснил разгром от Луческу

Вим де Деккер прокомментировал матч, в котором его команда получила три "сухих" мяча от "Динамо"

Тренер "Гента" Вим де Деккер назвал никудышную реализацию моментов главной причиной поражения своей команды от "Динамо" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, киевляне выиграли у бельгийцев 3:0 и впервые с 2016 года вышли в групповой турнир самого престижного еврокубка.

"Конечно, мы рассчитывали на большее, на успех в этом матче, но добиться этого не удалось. Суть в том, что "Динамо" реализовало свои моменты, а мы – нет", – цитирует главного тренера "Гента" dynamo.kiev.ua

"Матч мы начали плохо, в этом отрезке встречи "Динамо" выглядело лучше и сумело открыть счет. Затем мы улучшили свою игру, но такие моменты, какие были у нас, на таком уровне надо реализовывать. Конечно, "Динамо" имеет более богатый опыт матчей такого уровня. "Динамо" удалось забить почти из ничего, а мы свои реальные моменты не реализовали. Тяжело, но надо идти дальше"

"Наша оборона? Это правильный вопрос. Наша оборона сыграла не очень хорошо. "Динамо" забивало довольно легко", – добавил Вим де Деккер

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Вим де Деккер / Фото: Reuters

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Отметим, что своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов "Динамо" получит 1 октября. Жеребьевка в Ньоне начнется в 20:00. Киевляне при этом будут в третьей корзине, "Шахтер" – во второй.

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Обзор матча "Динамо" – "Гент" (3:0)

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