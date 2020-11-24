"Динамо" забьет "Барселоне" в Киеве: прогноз на матч Лиги чемпионов

После выездного поражения от "Барселоны" в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) сегодня "Динамо" примет каталонского гранда на своем поле и попытается ввязаться хотя бы в теоритическую борьбу за выход в плей-офф турнира. Поединок состоится на НСК "Олимпийский" без зрителей. Начало – в 22:00. "Динамо" – "Ференцварош" онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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"Барселона" – "Динамо" / Фото: Reuters

Фаворитом сегодняшнего матча у букмекеров является "Барселона", хотя уже таким безоговорочным, как это было три недели назад на "Камп Ноу". На победу каталонского гранда установлен коэффициент 1.68, на ничью – 4.30, на победу "Динамо" – 4.90. Таким образом, в процентах вероятность исходов следующая: выигрыш киевлян – 20%, ничья – 22%, успех каталонцев – 58%.

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Самый популярный счет – ничья 1:1 – на нее коэффициент 7.00. На выигрыш "Барселоны" 2:1 – 8.00. В "Динамо" самые высокие шансы забить у Владислава Супряги – 3.00 на его гол. У каталонцев в отсутствие Лионеля Месси самые опасные Антуан Гризманн и Мартин Брейтуэйт – 2.00.

Ранее мы сообщали, что "Барса" прижиманиями в Киеве довела до бешенства своих фанатов.

Смотрите, как "Динамо" и "Барселона" играли в прошлом туре

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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