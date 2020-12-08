"Динамо" выбьет "Ференцварош" из еврокубков: прогноз на матч Лиги чемпионов

Украинский клуб попытается добыть первую победу в своей группе и выйти в Лигу Европы

Сегодня в Киеве аутсайдеры группы G "Динамо" и "Ференцварош" разыграют между собой путевку в Лигу Европы. Матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" начнется в 22:00. На нашем сайте пройдет интереснейшая онлайн-трансляция "Динамо" – "Ференцварош" с комментариями и видео голов.

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Фаворитом матча "Динамо"- "Ференцварош" букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу киевлян можно с коэффициентом 1.82, на ничью – 3.85, на победу гостей – 4.45. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш "Динамо" – 53%, ничья – 25%, выигрыш "Ференцвароша" – 22%.

"Ференцварош" – "Динамо" / Фото: Reuters

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Наиболее вероятными счетами матча букмекеры называют 1:0 в пользу "Динамо" и ничью 1:1, которая также устроит киевлян. Самыми опасными у хозяев, мнению аналитиков контор, являются Виктор Цыганков и Владислав Супряга. На их гол сегодня установлен коэффициент 2.37. У венгров нужно внимательно смотреть на Франка Боли – 3.50.

Франк Боли забивает в ворота "Динамо" / Фото: Reuters В тренде Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

На то, что по итогам матча с "Ференцварошем" "Динамо" займет третье место в группе G и выйдет в 1/16 Лиги Европы, установлен коэффициент 1.18. На проход венгров – 4.00. То есть аналитики практически не сомневаются, что киевляне попадут в евровесну: 78% на команду Луческу против 22% на подопечных Реброва.

Ранее мы также рассказывали, что нужно "Динамо", чтобы пройти в евровесну. В сегодняшней игре с "Ференцварошем" киевлян устроит победа либо ничья – 0:0, 1:1 или 2:2.

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