"Динамо" против "Ференцвароша": Круторогов сказал, кто в этом матче не проиграет

Комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Кирилл Круторогов поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ференцварошем" Сергея Реброва и "Динамо" Мирчи Луческу, который состоится сегодня в Будапеште. Напомним, начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Ференцварош" – "Динамо" пройдет на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

"Многие считают, что оба матча украинской команды с венгерской будут решающими в борьбе за путевку в Лигу Европы. Киевляне в стартовом туре проиграли дома "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" был разгромлен "Барселоной" на "Камп Ноу" (1:5). После чего команда Реброва обыграла "Уйпешт" в чемпионате (2:0). Интересно, что на ее счету серия из 57 домашних матчей без поражений в чемпионате. Хотя, понятное дело, что Лига чемпионов – совершенно другой турнир. В групповом раунде "фради" участвовали лишь однажды – 25 лет назад и тогда смогли победить только раз – швейцарский "Грассхопер"

"Последняя победа "Динамо" в группе ЛЧ датирована декабрем 2016-го, когда, кстати, под руководством Реброва "бело-синие" уничтожили "Бешикташ" (6:0). А на выезде последний успех был в ноябре 2015-го, в матче с "Порту" и с тем же Ребровым у руля. Теперь его противостояние с киевлянами набирает особенную принципиальность и интерес. А еще болельщики со стажем вспоминают успех "Динамо" во встрече с "Ференцварошем" в финале Кубка обладателей кубков 45 лет назад"

"У венгерской команды нет кадровых потерь. У киевлян вне игры накануне оказались Бущан и Миколенко, у которых выявили коронавирус"

"Очевидно, что будет напряженный поединок. Думаю, вице-чемпионы Украины не проиграют. Что касается количества голов, то ожидаю тотал меньше 2,5", – дал прогноз на матч "Ференцварош" – "Динамо" Кирилл Круторогов

Мирча Луческу и Сергей Ребров / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

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