"Динамо" прогулялось по Будапешту. Луческу был без маски (фото)

Перед поединком Лиги чемпионов с "Ференцварошем" киевляне наведались к резиденции венгерских королей

Киевское "Динамо" прогулялось по Будапешту накануне матча Лиги чемпионов против местного "Ференцвароша", который состоится в среду. Игроки и тренеры активно фотографировались и снимали видео, чтобы поделиться ими в соцсетях. При этом 75-летний наставник "бело-синих" Мирча Луческу, в отличие от большинства своих подопечных, гулял по столице Венгрии без маски.

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Проживая на набережной в центре Будапешта, команда имела возможность любоваться панорамой города из окон отеля. А в ходе экскурсии динамовцы смогли прогуляться по живописным улицам и ближе рассмотреть исторические достопримечательности.

Экскурсия, которая длилась чуть больше часа, началась с восточного берега Дуная, Пешта, на котором разместилась команда, а дальше динамовцы переместились в Буду, где посетили территорию Будайского замка, резиденции венгерских королей.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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Ранее мы писали, что два лидера "Динамо" заразились коронавирусом и не сыграют с "Ференцварошем". Вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко не полетели с командой в Венгрию.

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Что касается экскурсии по Будапешту, то стоит отметить, что Луческу во всех своих командах уделял внимание культурному развитию игроков. "Он говорил нам: "Лучше сходите не в ресторан, а в театр, музей, прочитайте книгу", – вспоминал экс-подопечный Мирчи по румынскому "Корвинулу" Иоан Андоне.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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