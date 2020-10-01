"Динамо" против "Барселоны" и Реброва: Луческу узнал соперников в Лиге чемпионов

Киевляне выступят в основной сетке турнира впервые с 2016 года

Киевское "Динамо" узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Жеребьевка основной сетки турнира состоялась сегодня в Ньоне. Команда Мирчи Луческу попали в группу G, где их соперниками будут испанская "Барселона", итальянский "Ювентус" и венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва. Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов есть на нашем сайте.

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Группа G:

"Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания)

"ДИНАМО" (Украина)

"Ференцварош" (Венгрия)

"Динамо" жеребилось из третьей корзины. В связи с тонкостями жеребьевки киевлянам в соперники могли попасть либо в группу с "ПСЖ" и "МЮ", или в группу с "Барселоной" и Ювентусом". Соперниками "Динамо" не могли стать российские "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив", так как УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы по разным группам.

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Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей "Динамо" станет известен позже.

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Смотрите, как "Динамо" играл с "Гентом" в квалификации:

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