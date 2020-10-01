Українська
$ 28,31
33,16

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Динамо" против "Барселоны" и Реброва: Луческу узнал соперников в Лиге чемпионов

1 октября, 19:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне выступят в основной сетке турнира впервые с 2016 года

Киевское "Динамо" узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Жеребьевка основной сетки турнира состоялась сегодня в Ньоне. Команда Мирчи Луческу попали в группу G, где их соперниками будут испанская "Барселона", итальянский "Ювентус" и венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва. Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов есть на нашем сайте.

Реклама

Читайте также: Не только "Шахтер" и "Динамо": кто еще представляет Украину в Лиге чемпионов

Группа G:

  • "Ювентус" (Италия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "ДИНАМО" (Украина)
  • "Ференцварош" (Венгрия)

"Динамо" жеребилось из третьей корзины. В связи с тонкостями жеребьевки киевлянам в соперники могли попасть либо в группу с "ПСЖ" и "МЮ", или в группу с "Барселоной" и Ювентусом". Соперниками "Динамо" не могли стать российские "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив", так как УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы по разным группам.

В тренде
Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей "Динамо" станет известен позже.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" играл с "Гентом" в квалификации:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять