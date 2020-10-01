"Динамо" против "Барселоны" и Реброва: Луческу узнал соперников в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Жеребьевка основной сетки турнира состоялась сегодня в Ньоне. Команда Мирчи Луческу попали в группу G, где их соперниками будут испанская "Барселона", итальянский "Ювентус" и венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва. Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов есть на нашем сайте.
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Группа G:
- "Ювентус" (Италия)
- "Барселона" (Испания)
- "ДИНАМО" (Украина)
- "Ференцварош" (Венгрия)
"Динамо" жеребилось из третьей корзины. В связи с тонкостями жеребьевки киевлянам в соперники могли попасть либо в группу с "ПСЖ" и "МЮ", или в группу с "Барселоной" и Ювентусом". Соперниками "Динамо" не могли стать российские "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив", так как УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы по разным группам.
Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей "Динамо" станет известен позже.
Смотрите, как "Динамо" играл с "Гентом" в квалификации:
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