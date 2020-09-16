Українська
$ 28,06
33,34

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Динамо" ошиблось с датой следующего матча в Лиге чемпионов

16 сентября, 17:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Следующим соперником киевлян станет бельгийский "Гент"

Вчера киевское "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и пробилось в плей-офф отборочного турнира. За место в групповом этапе киевляне поспорят с бельгийским "Гентом", который накануне обыграл венский "Рапид".

Реклама

Читайте также: Видео голов и обзор матча "Динамо" – АЗ

Первый матч плей-офф раунда "Динамо" сыграет на выезде, он состоится 23 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет на "Олимпийском" 29 сентября, начало – в 22:00.

Интересно, что изначально киевляне на официальном сайте и в социальных сетях указали, что гостевой матч состоится 22 сентября. Но затем быстро исправили ошибку на сайте, а вот в некоторых соцсетях так и осталась картинка с датами 22 и 29 сентября.

В тренде
Зеленский поручил готовиться к проведению Олимпийских игр – Минспорта
Реклама

Ранее мы писали, что защитник Илья Забарный обошел Шеву и Жору и стал самым молодым полевым игроком "Динамо" в еврокубках. В более юном возрасте дебютировать "на Европе" успел вратарь Максим Коваль.

Смотрите сюжет о том, что думает бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников о Луческу в Киеве:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Динамо Киев Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как
Как "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов: видео головЛига чемпионов
"Динамо" на нервах дожало АЗ и вышло в следующий раунд Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – АЗ Алкмаар: где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Луческу не захотел проводить пресс-конференцию
Луческу не захотел проводить пресс-конференцию "Динамо" перед матчем с АЗ на "Олимпийском"Лига чемпионов
"Родригеса нужно было менять в перерыве": первые слова Луческу после победы "Динамо"Лига чемпионов
Удачный удар Яремчука вывел
Удачный удар Яремчука вывел "Гент" на киевское "Динамо": видео головЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять