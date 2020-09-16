"Динамо" ошиблось с датой следующего матча в Лиге чемпионов

Вчера киевское "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и пробилось в плей-офф отборочного турнира. За место в групповом этапе киевляне поспорят с бельгийским "Гентом", который накануне обыграл венский "Рапид".

Реклама

Читайте также: Видео голов и обзор матча "Динамо" – АЗ

Первый матч плей-офф раунда "Динамо" сыграет на выезде, он состоится 23 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет на "Олимпийском" 29 сентября, начало – в 22:00.

Интересно, что изначально киевляне на официальном сайте и в социальных сетях указали, что гостевой матч состоится 22 сентября. Но затем быстро исправили ошибку на сайте, а вот в некоторых соцсетях так и осталась картинка с датами 22 и 29 сентября.

В тренде Зеленский поручил готовиться к проведению Олимпийских игр – Минспорта

Реклама

Ранее мы писали, что защитник Илья Забарный обошел Шеву и Жору и стал самым молодым полевым игроком "Динамо" в еврокубках. В более юном возрасте дебютировать "на Европе" успел вратарь Максим Коваль.

Смотрите сюжет о том, что думает бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников о Луческу в Киеве:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама