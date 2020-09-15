"Динамо" на нервах дожало АЗ и вышло в следующий раунд Лиги чемпионов

Сегодня киевское "Динамо" открыло новый евросезон для украинских клубов. В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу принимала на НСК "Олимпийский" АЗ Алкмаар из Нидерландов. Поединок получился достаточно нервным. В первой половине гости не реализовали много своих моментов, но после перерыва вице-чемпионы Украины сумели перехватить инициативу и дожать соперника.

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Первый опасный момент у ворот "Динамо" произошел на 13-й минуте. Гудмундссон зряче навешивал на игрока АЗ, но соперник не сумел обработать мяч в паре метров от ворот и отдал его Бущану. Несколько раз киевляне действовали в своей штрафной на грани пенальти. В частности, в эпизоде с Сидорчуком, но судья хладнокровно разрешал играть дальше.

"Динамо" / Фото: Reuters

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В целом, в первом тайме гости из Алкмаара выглядели опаснее "Динамо" и создали больше моментов. Однажды мяч даже влетел в сетку Бущана, но арбитр увидел, что до передачи на Боаду Гудмундссон выпустил мяч за лицевую линию. Хозяева показали зубы уже на последней минуте тайма, когда Кендзера точно прострелил в центр штрафной АЗ, однако под отменный удар Буяльского бросился Влаар.

Уже в дебюте второго тайма еще раз повезло "Динамо" – мяч пролетел рядом со штангой. И тут сработало старое правило: не забиваешь ты, забивают тебе. На 49-й минуте хозяева использовали ошибку АЗ. Буяльский обокрал Мидтше, затем ворвался в чужую штрафную и отдал на свободного Родригеса – 1:0.

На 60-й минуте прекрасный шанс сам создал Супряга, и уже пробивал с линии вратарской, но голкипер АЗ успел отреагировать. Однако на 86-й минуте второй мяч влетел таки в ворота АЗ в этом поединке: Родригес запустил по флангу Кендзеру, поляк навесил на Шапаренко, который и расстрелял уже пустые ворота. Голландцы могли быстро ответить, но за киевлян сыграла перекладина. 2:0 – и "Динамо" идет дальше.

"Динамо" – АЗ Алкмаар – 2:0

Голы: Жерсон Родригес, 49, Шапаренко, 86.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Шапаренко (Леднев, 90+1), Де Пена, Супряга (Вербич, 74).

АЗ Алкмаар: Бизот, Свенссон, Влаар (Сугувара, 79), Копмейнерс, Вейндал, Класи, Де Вит, Мидтше (Дройф, 66), Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси, 58).

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