"Динамо" – лидер Лиги чемпионов. У киевлян больше всех клубных воспитанников

А у "Ювентуса" всего один игрок академии, да и тот - вратарь из глухого запаса

Киевское "Динамо" возглавляет рейтинг участников Лиги чемпионов по количеству собственных воспитанников в составе. Напомним, что сегодня киевляне в стартовом матче группового этапа встретятся на "Олимпийском" с "Ювентусом". "Динамо" – "Ювентус" трансляция онлайн доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Согласно данным transfermarkt.com, в составе "Динамо" выступает 20 воспитанников клубной академии. Самыми дорогими среди них являются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн евро) и Виталий Буяльский (3,5 млн евро).

Суммарно они провели 47 матчей в основной сетке Лиги чемпионов (лидер по этому показателю Гармаш – 15 матчей) и забили восемь мячей (больше всего у Буяльского – 3 гола).

"Шахтер" имеет в своем составе восемь воспитанников, самые известные из них – Виктор Коваленко и Николай Матвиенко. В целом, игроки академии "горняков" провели за команду 41 матч в Лиге чемпионов.

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Отметим, что сегодняшний соперник "Динамо" итальянский "Ювентус" имеет в своем составе только одного воспитанника – это худший показатель среди всех 32 участников. А в составе мадридского "Реала", с которым завтра предстоит встретиться "Шахтеру", играет только четыре игрока из клубной академии.

ТОП-10 команд по количеству собственных воспитанников:

"Динамо" (Украина) – 20

"Мидтъюлланд" (Дания) – 16

"Марсель" (Франция) – 12

"Барселона" (Испания) – 11

"Аякс" (Нидерланды) – 10

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – 9

"Локомотив" (Россия) – 9

"Зенит" (Россия) – 9

"Шахтер" (Украина) – 8

"Бавария" (Германия) – 8

"Ренн" (Франция) – 8

"Челси" (Англия) – 8

"Краснодар" (Россия) – 8

Смотрите, как "Динамо" играло с "Рухом" в чемпионате Украины:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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