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"Динамо" и "Гент" назвали стартовые составы. Цыганков снова остался в запасе

29 сентября, 21:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне не стали менять победный состав, игравший неделю назад в Генте

Киевское "Динамо" и бельгийский "Гент" назвали стартовые составы на ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня на "Олимпийском" и начнется в 22:00. "Динамо" – "Гент" онлайн трансляция доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Как и в первом матче Виктор Цыганков остался на лавке запасных. А у "Гента" на этот раз с первых минут сыграет только один украинец – Игорь Пластун. Другие представители Украины в Киев с командой не прилетели.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Миколенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригес, Буяльский, Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Цыганков, Андриевский, Сирота.

"Гент": Руф, Нгадеу-Нгаджуи, Овусу, Ньянгбо, Кастро-Монтес, Букари, Фортуна, Депуатр, Дорш, Пластун, Кляйндинст.

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Запасные: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Маррех, Кумс, Годо

Смотрите, как "Динамо" играло с "Гентом" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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