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"Динамо" и дома обыграет "Гент", а Цыганков уедет в Бельгию": Сабо высказался об игре киевлян

25 сентября, 11:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший тренер сборной Украины поделился мыслями по поводу работы Мирчи Луческу

На этой неделе три украинских клуба сыграли в еврокубках. "Динамо" обыграло "Гент" в Лиге чемпионов, а команды Чернигова и Ковалевки выбыли из Лиги Европы. При этом неудачи "Десны" и "Колоса" опустили Украину в таблице коэффициентов УЕФА.

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Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов киевлянам нужно сделать еще один шаг. Свое мнение о нынешнем коллективе Мирчи Луческу высказал Йожеф Сабо – экс-наставник "Динамо" и сборной. Ранее легендарный тренер "Динамо" раскритиковал игру команды под руководством Михайличенко. 80-летний специалист уверен в выходе "бело-голубых" в основной турнир ЛЧ, его слова приводит сайт 1927.kiev.ua:

"Игра с "Гентом" была лучше по сравнению с матчем против АЗ. Киевляне могли еще забивать. Я сразу говорил, что "Динамо" пройдет "Гент". Тем более, там наши играют. Они не подошли "Динамо", "Шахтеру", "Заре", а там нашли себе место. Луческу понимает, какую тактику нужно выбирать с футболистами, которые у него есть. Многие критикуют игру "Динамо" за закрытость, но сейчас по-другому не получается. Я уверен, что "Динамо" дома обыграет "Гент" и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов".

Также опытный тренер поделился мыслями о Владиславе Супряге и Викторе Цыганкове:

"У Супряги есть все данные, не зря же Луческу его ставит. Так было в свое время у Шевченко и Реброва. Думаю, что Мирча его раскроет, так что Владислава пока рано продавать. А Цыганкова сейчас не видно. Пришел опытный тренер и видит, что Виктор не тянет. Есть Жерсон, есть Шапаренко... Не знаю, куда делся Шепелев... Если Цыганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию".

Узнавайте все результаты 3-го раунда отбора Лиги Европы.

Смотрите обзор матча "Гент" – "Динамо":

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов Динамо Киев Йожеф Сабо Гент Бельгия Виктор Цыганков
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