"Динамо" и "Барселона" назвали составы: Гармаш и Вербич выйдут в старте

У каталонцев в атаке датский нападающий Брэйтуэйт

Наставники "Динамо" и "Барселоны" назвали составы на сегодняшний матч четвертого тура Лиги чемпионов в Киеве. Поединок состоится на НСК "Олимпийский" без зрителей. Начало – в 22:00. "Динамо" – "Ференцварош" онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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"Динамо": Бущан – Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера – Шепелев, Шапаренко, Гармаш – де Пена, Буяльский – Вербич.

Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.

"Барселона": тер Штеген – Фирпо, Лангле, Мингеса, Дест – Аленья, Пьянич – Педри, Коутиньо, Тринкау – Брэйтуэйт.

Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, де ла Фуэнте.

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Ранее мы сообщали, что "Барса" прижиманиями в Киеве довела до бешенства своих фанатов.

Также мы давали прогноз на матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона". Аналитики контор считают, что киевская команда сможет забить испанскому гранду.

Смотрите, как "Динамо" и "Барселона" играли в прошлом туре

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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