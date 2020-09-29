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"Динамо" – "Гент": где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов

29 сентября, 15:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Второй поединок раунда плей-офф состоится на НСК "Олимпийский" во вторник

Сегодня вечером киевское "Динамо" просто обязано реализовать свой шанс пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. На нашем сайте уже стартовала онлайн-трансляция "Динамо" – "Гент". Матч начнется в Киеве в 22:00 на главной арене страны.

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На украинском телевидении его в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начнется трансляция игры в 21:55. Однако перед ней можно "разогреться" в компании футбольных экспертов, в 21:15 стартует программа "Ночь Лиги чемпионов". Продолжится она после финального свистка обсуждением в студии и комментариями участников. Также игру можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. В повторе на ТВ матч покажут в среду: в 9:25 на "Футбол 2" и в 19:10 – на "Футбол 1".

Читайте также: призовые Лиги чемпионов 2020/2021, "Динамо" будет биться с "Гентом" за 10 миллионов евро.

Букмекерские конторы уверены в проходе "Динамо" в групповой этап после победы киевлян в Генте со счетом 2:1. Смотрите эксклюзивный сюжет о первой дуэли соперников:

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Узнавайте также расписание и результаты ответных матчей квалификации Лиги чемпионов.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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