"Динамо" – "Ференцварош": прогноз матча Лиги чемпионов от комментатора

Кирилл Круторогов считает, что киевляне не проиграют и смогут выйти в Лигу Европы

Сегодня "Динамо" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с венгерским "Ференцварошем". Матч пройдет на "Олимпийском" и начнется в 22:00. Смотреть "Динамо" – "Ференцварош"можно с помощью нашего онлайна, а также сервиса OLL.TV.

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Киевляне прощаются с самым престижным евротурниром, в которым играли впервые за несколько лет, и решают важнейшую задачу – продолжат ли они выступление в Лиге Европы весной или останутся ни с чем. У них, как и у их гостей из Венгрии, по одному очку, добытому в очной встрече в Будапеште (2:2). Несложно просчитать, что в случае победы или же ничьи 0:0 или 1:1, на третьем месте финишируют именно они. 2:2 также устроит, благодаря несколько лучшей общей разнице забитых и пропущенных (-10 против -11). Поражение или более результативная мировая откинет команду Луческу на последнее место группы.

В строю у "Динамо" практически все ведущие исполнители. В лазарете остаются Буяльский, Тымчик, Русин и Дуэлунд. У "Ференцвароша" также нет кадровых проблем, хотя участие Чивича под вопросом.

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Обе команды в настоящий момент – лидеры своих чемпионатов. У киевлян актуальна трехматчевая серия побед, у венгров – 12-матчевая серия без поражений. Но украинская команда последний раз побеждала в основном раунде Лиги чемпионов в декабре 2016-го, а венгерская – в сентябре 1995-го.

При всем уважении к команде Сергея Реброва, "Динамо" представляется сильнее по подбору игроков, а Луческу – куда более опытный тренер, поэтому, уверен, что киевляне не проиграют. Также ожидаю осторожной игры и, соответственно, ТМ 2,5.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" играли в Будапеште

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