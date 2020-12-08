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"Динамо" – "Ференцварош": прогноз матча Лиги чемпионов от комментатора

8 декабря, 19:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кирилл Круторогов считает, что киевляне не проиграют и смогут выйти в Лигу Европы

Сегодня "Динамо" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с венгерским "Ференцварошем". Матч пройдет на "Олимпийском" и начнется в 22:00. Смотреть "Динамо" – "Ференцварош"можно с помощью нашего онлайна, а также сервиса OLL.TV.

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Киевляне прощаются с самым престижным евротурниром, в которым играли впервые за несколько лет, и решают важнейшую задачу – продолжат ли они выступление в Лиге Европы весной или останутся ни с чем. У них, как и у их гостей из Венгрии, по одному очку, добытому в очной встрече в Будапеште (2:2). Несложно просчитать, что в случае победы или же ничьи 0:0 или 1:1, на третьем месте финишируют именно они. 2:2 также устроит, благодаря несколько лучшей общей разнице забитых и пропущенных (-10 против -11). Поражение или более результативная мировая откинет команду Луческу на последнее место группы.

В строю у "Динамо" практически все ведущие исполнители. В лазарете остаются Буяльский, Тымчик, Русин и Дуэлунд. У "Ференцвароша" также нет кадровых проблем, хотя участие Чивича под вопросом.

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Обе команды в настоящий момент – лидеры своих чемпионатов. У киевлян актуальна трехматчевая серия побед, у венгров – 12-матчевая серия без поражений. Но украинская команда последний раз побеждала в основном раунде Лиги чемпионов в декабре 2016-го, а венгерская – в сентябре 1995-го.

При всем уважении к команде Сергея Реброва, "Динамо" представляется сильнее по подбору игроков, а Луческу – куда более опытный тренер, поэтому, уверен, что киевляне не проиграют. Также ожидаю осторожной игры и, соответственно, ТМ 2,5.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" играли в Будапеште

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прогноз Лига чемпионов анонс Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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