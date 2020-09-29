"Динамо" будет биться с "Гентом" за 10 миллионов евро: призовые Лиги чемпионов 2020/2021

Киевское "Динамо" близко к выходу в групповой этап и пополнению казны на приличную сумму

В среду вечером пройдут последние отборочные матчи Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Кроме спортивного престижа, клубы бьются и за солидные премиальные, ведь большой футбол – это и большой бизнес. Общий бюджет УЕФА в сезоне 2020/21 оценивается в 3,25 миллиарда евро! А призовой фонд Лиги чемпионов – 2 миллиарда и 32 миллиона. Наш сайт ведет онлайн матча "Динамо" – "Гент", который начнется в 22:00.

Реклама

Каждый из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов получит "подъемные" в сумме 15,25 миллиона. А вот команда, вылетевшая на последней стадии квалификации, – всего 5. Так что, выходит, соперники в раунде плей-офф бьются за дополнительные 10,25 млн евро.

Интересно, что по неофициальной информации, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу за выход в группу ЛЧ получит полмиллиона. Но, как видим, клуб все равно останется в хорошей прибыли. Тем более, что далее киевляне смогут пополнить свой бюджет: за победу на групповом этапе дают 2,7 млн, за ничью – 900 тысяч. Дополнительные "плюшки" будут за выход в различные стадии плей-офф. Участник 1/8 финала получит 9,5 млн, четвертьфинала – 10,5 млн, полуфинала – 12. Победителю турнира полагается 19 миллионов, его сопернику по финалу – 15.

Читайте также расписание и результаты ответных матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Смотрите, как "Бавария" обыграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов-2020:

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама