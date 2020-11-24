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"Динамо" – "Барселона": прогноз суперматча Лиги чемпионов от комментатора

24 ноября, 18:47

Кирилл Круторогов , Александр Трикиша

Кирилл Круторогов надеется, что "Динамо" сегодня не проиграет

Сегодня киевское "Динамо" сыграет против испанской "Барселоны" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. Трансляция "Динамо" – "Барселона" уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Динамо" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Для того, чтобы оценить шансы "Динамо" на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, нужно понимать, что тренеры "Барселоны" и "Ювентуса", Куман и Пирло, прямо говорят о том, что именно в этом туре они планируют побеждать, чтобы математически гарантировать себе плей-офф. То есть, гранды максимально близки к этому и практически не сомневаются в реализации желаемого в самое ближайшее время. После трех туров у "Барсы" 9 очков, у туринцев 6, а у киевлян и "Ференцвароша" по одному баллу.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В
3
ДинамоДинамоДин
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
3
0
1
2
4
11
-7
1
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

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Другое дело, что каталонцы переживают серьезный кризис и, проиграв накануне "Атлетико" в чемпионате Испании, занимают 12-е место. Кроме того, у них огромные кадровые проблемы. Надолго выбыл Пике, два месяца пропустит Сержи Роберто, до весны мы не увидим на поле Фати, не успели восстановиться Бускетс и Умтити. А Рональд Куман решил дать выходной и не привез в Киев Лионеля Месси и Френки Де Йонга.

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"Динамо" остается единоличным лидером чемпионата Украины, снова увеличив преимущество над "Шахтером" до трех очков. Немало игроков выздоровели от коронавируса и вернулись на поле во встрече с "Ингульцом". Но все еще вне игры остаются лидеры Цыганков и Сидорчук, которые накануне хоть и получили отрицательные тесты, но не успели набрать форму. А также Попов, Родригес, Сирота, Дуэлунд, Шабанов, Леднев, Андриевский, Тымчик и Русин.

Потери "Динамо" будут компенсированы запредельной мотивацией имеющихся футболистов проявить себя. А вот "Барселона", которая и без того далека от идеала, вряд ли легко справится без своих отсутствующих исполнителей. Тем более, зависимость от Месси никуда не делась. Думаю, "Динамо" не проиграет. Также ожидаю ТМ 3.0.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Барселоне" в гостях 1:2

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Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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