"Динамо" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" сыграет с "Барселоной" в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн "Динамо" – "Барселона" с видео голов доступен нашем сайте. Поединок, который начнется в 22:00, будет показан на ТВ и в интернете.

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"ДИНАМО" – "БАРСЕЛОНА": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Динамо" – "Барселона" во вторник, 24 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка на НСК "Олимпийский" доступна на сервисе OLL.TV.

Отметим, что это уже 12-я встреча команд в еврокубках. До этого трижды выигрывали киевляне, семь побед у "Барселоны", еще один поединок завершился вничью. Последняя победа украинской команды датирована 1997 годом – тогда на групповом этапе Лиги чемпионов "Динамо" Валерия Лобановского дважды оказалось сильнее: 3:0 и 4:0.

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Сегодня Мирча Луческу попытается добавить в эту статистику еще одну викторию "Динамо".

"Мы хотим выиграть во вторник. Победа для нас очень важна. Вспоминаю 2004 год. Тогда я тренировал "Шахтер", и мы обыграли "Барселону" 2:0. У них была отличная команда: Иньеста, Хави, Пуйоль, а Месси только дебютировал. Это был большой толчок в развитии футбола в Украине. Предстоящую игру я также расцениваю как возможный толчок в развитии "Динамо", – говорит наставник киевлян

Напомним, что "Барселона" приехала в Киев без Месси, которому Рональд Куман дал отдохнуть. "Это минус для "Барселоны" в плане креатива. Но в то же время его отсутствие можно расценивать как позитив для каталонцев – в обороне они будут действовать качественнее", – считает Луческу.

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