"Динамо" – АЗ Алкмаар: смотрите прямую трансляцию Лиги чемпионов

Онлайн поединка на НСК "Олимпийский" в 20:00 по киевскому времени

Во вторник, 15 сентября, киевское "Динамо" проведет первый еврокубковый матч сезона-2020/2021. Сегодня на НСК "Олимпийский" соперником украинской команды в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов станет представитель Нидерландов – АЗ Алкмаар. Начало поединка, который пройдет при пустых трибунах, в 20:00. "Динамо" – АЗ Алкмаар онлайн-трансляция пройдет на нашем сайте с яркими видео, фото и комментариями матча.

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Трансляция также пройдет и на клубном канале "Динамо".

Напомним, что фаворитом киевского матча аналитики букмекерских контор считают "Динамо". На победу украинской команды в основное время установлен коэффициент 2.30, на ничью – 3.55, на победу АЗ – 3.15. То есть, вероятность выигрыша команды Мирчи Луческу по итогам 90 минут оценивается в 42%, ничьей – в 28%, выигрыша гостей из Алкмаара – в 30%.

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Мы также сообщали, что Луческу подсказали, как обыграть АЗ в Лиге чемпионов.

А наставник АЗ Алкмаар считает, что шансы в матче 50 на 50, но его команда будет выглядеть лучше.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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