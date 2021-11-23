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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
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Заря --
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Даже не вспомнил о пенальти! Что Луческу сказал после вылета из Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 23:24
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Мирча Луческу не сильно радовался первому забитому голу Динамо в Лиге чемпионов. Он считает, что его команда могла сделать это еще раньше
Мирча Луческу в матче против Баварии
Мирча Луческу в матче против Баварии / Фото: REUTERS

Сегодня Динамо уступило Баварии в пятом туре группового этапа со счетом 2:1. Мяч в составе киевлян забил Денис Гармаш.

Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще может побороться за путевку в Лигу Европы, но для этого нужно, чтобы Бенфика проиграла Барселоне, а затем в последнем туре обыграть португальцев.

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"Этот гол мог прийти и раньше – в двух матчах с Барселоной или во встрече с Бенфикой. Но, к сожалению, не получилось.

В сегодняшнем матче я просил ребят сыграть с такой самоотдачей и уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высоко поднятой головой.

Забитый гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли забить его и в предыдущих играх", – цитирует Луческу сайт Динамо.

Интересно, что Луческу даже не вспомнил о неназначенном пенальти в ворота Баварии еще при счете 0:1. Игрок Баварии наступил на ногу Буяльскому, но рефери посчитал это недостаточным поводом для 11-метрового.

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Напомним, что незадолго до начала матча в Киеве пошел снег. Поле "Олимпийского" полностью покрылось снегом, но Луческу не считает, что погода внесла коррективы в игру.

"Я не думаю, что поле кому-то мешало. Мы профессионалы и должны играть в любую погоду.

Бавария имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки.

Поэтому я не считаю, что поле могло кому-то помешать. Мы должны играть при любой погоде", – добавил тренер.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
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Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
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Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
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21
9
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19
10
Колос
14
9:21
14
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Рух
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13:20
13
12
Львов
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11:23
13
13
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11
14
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10
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