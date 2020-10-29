"Даже когда сдают игру, так не играют": Леоненко разобрал голы матча "Динамо" с "Ференцварошем"

Лучший футболист Украины 1992-1994 годов, экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко разобрал матч Лиги чемпионов в Будапеште, в котором киевляне, ведя 2:0, сыграли 2:2 с "Ференцварошем" Сергея Реброва.

"Оба тренера оказались везучими. Как Луческу, так и Серега Ребров. Потому что за весь матч был создан всего один момент (когда Караваев из момента сделал немомент), а голов оказалось четыре", – заявил в комментарии YouTube-каналу "Великий футбол" Виктор Леоненко, проанализировав каждый из забитых мячей в этой встрече

Реклама

Цыганков, 28, пенальти. "Ференцварош" – "Динамо" – 0:1

"Я назвал этот гол – "наши за границей" для киевского "Динамо". Опять повезло. Харатин начудил и придумал пенальти. "Отличился", как ранее в матчах против киевлян "отличились" Пластун и Безус из "Гента", – говорит Леоненко

Де Пена, 41. "Ференцварош" – "Динамо" – 0:2

"У "Ференцвароша" команда неопытная, открыла рот и смотрела, как бегут "бело-синие" или, точнее, "белые". Второй гол "Динамо" – "Ференцварош" сам себе привез. Зачем там хозяева делали "вне игры", непонятно. Ну и капитан "Ференцвароша", прерывая пас Буяльского, подвел свою команду. Как я говорю, даже когда сдают игру, так трудно сыграть. Он же по мячу все-таки попал. Но вместо того, чтобы выбить мяч туда, откуда передача шла, или на угловой, он выбил в Де Пену. Считаю, Де Пена должен этому игроку, выложившему мяч ему на ногу, свою футболочку подарить. И, может быть, не одну", – шутит Леоненко

Реклама

Нгуэн, 59. "Ференцварош" – "Динамо" – 1:2

"Честно говоря, дай этому Нгуэну еще раз 500 так пробить, вряд ли забьет. С разворота, еще такой пластер от штанги. Гол красивый, но случайный"

Боли, 90. "Ференцварош" – "Динамо" – 2:2

"И второй мяч "Ференцвароша" – случайный. Надо Гармашу сказать спасибо, что вышел. Вот тут, я считаю, Луческу с заменой не угадал. Этот ненужный штрафной в конце матча... Да, сперва там удар не получился, но в итоге "каратист" Боли добил... Как Бойко ничего не смог сделать в моментах с голами, так и Бущан, думаю, там не спас бы"

Реклама

Читайте также: Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком "Динамо", чья ошибка стоила победы над Ребровым

Подводя итоги матча "Ференцварош" – "Динамо", Виктор Леоненко отметил: "Когда у тебя нет мастерства, такие голы и получаются. Начудили все".

Обзор матча "Ференцварош" – "Динамо" (2:2)

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама