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Лилль --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
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Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Ливерпуль --
Порту --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
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Дарить очки не собираются: Нагельсманн намерен дать бой Луческу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 ноября, 09:25
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Накануне поединка Лиги чемпионов в Киеве главный тренер баварцев ответил на вопросы журналистов
Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Сегодня в матче 5-го тура Лиги чемпионов киевское Динамо будет принимать мюнхенскую Баварию. Онлайн матча Динамо – Бавария есть на нашем сайте.

Наставник баварцев Юлиан Нагельсманн рассказал о ситуации с травмированными в команде и мотивации на матч с "бело-синими".

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"Лига чемпионов всегда важна для Баварии. Несмотря на то, предстоящая игра для нас не имеет никакого турнирного значения, это не означает, что нам все равно. Мы хотим играть лучше.

У нас были неудачи в последних матчах, и мы хотим исправить эту ситуацию, показать, что у нас хорошая команда. Игра с Динамо для нас важна, мы никому не собираемся дарить очки.

Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо
Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо / Фото: Reuters

Что касается темы вакцинации, то отличительной особенностью команды является то, что нам не всегда нужно придерживаться одного мнения и вам разрешено обсуждать спорные темы. Однако в команде также важно, чтобы вы были рядом друг с другом. Не все имеют одинаковое мнение и действуют одинаково. Это тоже важно. Не думаю, что команда может сломаться.

Йозуа Киммих отказался вакцинироваться
Йозуа Киммих отказался вакцинироваться / Фото: REUTERS

Зюле еще пройдет обследование, если все пойдет хорошо, он сможет снова сыграть в эти выходные. То же самое и Станишич, который завтра будет сдавать тесты. Коман и Забитцер плохо себя чувствуют. Еще неизвестно, смогут ли они сыграть. У Марселя проблемы с ахилловым сухожилием и икроножной мышцей. В ситуации с Команом нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра в Бундеслиге.

Важность Левандовски для нас хорошо известна. Ему также нужен определенный контроль. Он в хорошей физической форме, Роберт всегда рядом в важных ситуациях", — сказал Нагельсманн.

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

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Напомним, что мюнхенская Бавария испытывает большие кадровые проблемы перед матчем с Динамо. На поединок Лиги чемпионов в Киев немецкий клуб взял всего лишь 18 игроков, хотя в заявке может быть 23 футболиста.

В пятницу Бавария проводила матч Бундеслиги против Аугсбурга, занимающего 16-е место в чемпионате, и потерпела поражение со счетом 1:2.

Динамо – Бавария
Динамо – Бавария / Фото: Reuters

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Команда Нагельсманна уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н

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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
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10:22
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