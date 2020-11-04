Цифра дня. Лионель Месси забил "Динамо" впервые за 3983 дня

Аргентинец забил свой третий мяч в матчах против "Динамо"

Уже на пятой минуте матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" капитан каталонского клуба Лионель Месси открыл счет в матче ударом с пенальти. Онлайн матча "Барселона" – "Динамо" есть на нашем сайте.

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Как сообщает Telegram Спорт Сегодня, для Месси этот гол стал первым в ворота "Динамо" с декабря 2009 года. Это самая длинная пауза между голами аргентинца в ворота одного и того же соперника в Лиге чемпионов, и составила она 3983 дня.

В целом Месси забил свой третий мяч в ворота "Динамо". Два предыдущих были на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2009/2010 годов. В этом сезоне на счету аргентинца уже четыре мяча во всех турнирах.

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Смотрите, как Месси открыл счет в матче "Барселона" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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