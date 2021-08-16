17 августа 22:00
Монако --
Шахтер --
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Лига чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблицы Команды Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Что третий дивизион Италии, что Лига чемпионов – ничего не меняется: тренер Шахтера о матче с Монако

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 августа, 20:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне квалификации Лиги чемпионов главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби рассказал, что ожидает от противостояния с монегасками
Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако
Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Завтра донецкий Шахтер на выезде сыграет с Монако в квалификации Лиги чемпионов. Накануне поединка главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби пообщался с журналистами.

Реклама

Читайте также: На матч Лиги чемпионов Де Дзерби взял с собой 25 игроков

- Монако много забивает со стандартов. Насколько это может стать проблемой для Шахтера?
- Конечно, стандарты – это весьма опасные ситуации, которые мы рассматривали. Мы должны играть крайне внимательно, потому что Монако – очень сильная команда. Как и Шахтер. Оба матча нужно провести очень и очень внимательно, потому что квалификация сложна. Но мы знаем, что можем и готовы. Завтра будем действовать внимательно.

- Хотелось бы узнать, почему Степаненко до сих пор проигрывает конкуренцию в Лиге чемпионов? Он не может адаптироваться к вашим требованиям или проблема не в игровом, а психологическом плане?
- Нет, абсолютно нет. Я очень доволен тем, как Степаненко адаптировался к моей игре, и тем, как он тренируется. Против Генка он не играл просто потому, что мне нужны были другие футболисты, с другими физическими характеристиками, как Маркос Антонио и Майкон. Для меня Степаненко – футболист, который, несомненно, может играть в стартовом составе. Это же касается и Алана Патрика. Независимо от того, речь идет о Лиге чемпионов или чемпионате Украины. Для меня все эти футболисты – ключевые.

- Нико Ковач говорил, что вы являетесь фаворитом двухматчевого противостояния, учитывая опыт Лиги чемпионов. Согласны ли вы с ним?
- В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно это наоборот. Я завтра посмотрю, каким будет результат, прав он или нет.

Реклама

- Вас хорошо знают по работе в Италии, но опыт матчей Лиги чемпионов у вас небольшой. Какие ощущения как у тренера? Больше стресса?
- Единственный стресс и переживание в том, чтобы передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Все остальное – обычная работа. Конечно, стрессы есть, но для меня завтрашний матч важен так же, как и в украинском чемпионате, – ничего не меняется. Самое главное – сегодня вечером и завтра утром донести всю важную информацию до футболистов.

- Насколько сложно тренировать в еврокубках? Для вас это первая Лига чемпионов.
- Тренировать, конечно, очень сложно. Могу что-то тоже выучить и узнать от своих футболистов, как и передать им свои знания. Я готовлюсь к матчу так же, как готовился всегда – с энтузиазмом, страстью к футболу. Для меня это самое главное. Я делал то же самое даже когда тренировал в третьем дивизионе Италии. И завтра ничего не меняется, даже если это поединок Лиги чемпионов.

- Как Шахтер будет играть с Монако? Предстоит борьба различных игровых философий…
- Конечно, предстоит сложный матч. Я считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и Монако, и Шахтеру, потому что обе команды сильны. У нас есть наша философия игры, но мы должны понимать, что у нас будет два очень сложных поединка. Конечно, мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Посмотрим, сможем ли этого добиться.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной. Ваше мнение?
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Верес
4
2:7
2
13
Львов
4
3:9
2
14
Мариуполь
3
3:5
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Понедельник, 16 августа
19:00
Смотри на:
Среда, 18 августа
19:30
Смотри на:
Пятница, 20 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 21 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 22 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
21:30
Смотри на:
Понедельник, 23 августа
19:30
Пятница, 27 августа
19:30
Суббота, 28 августа
14:00
17:00
19:30
Воскресенье, 29 августа
14:00
17:00
19:30
19:30
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Бой года!
25 сентября
дней
часов
минут
секунд
До боя Усик - Джошуа
Новости о бое
Спорт
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять