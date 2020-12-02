Нападающий "Динамо" очень злой перед поединком с "Ювентусом"

Супряга пообещал сделать все возможное, чтобы победить сегодня в Турине

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга рассказал о задачах на матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса". Форвард расстроен, что не забивает на групповом этапе, но настроен сегодня исправиться. Онлайн-трансляция "Ювентус" – "Динамо" уже доступна на нашем сайте.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы победить и забить как можно больше мячей. Конечно же, на меня давит, что я долго не могу забить, плюс я сам на себя зол. В матче с "Ювентусом" приложу все усилия, чтобы забить", – сказал Супряга ТК "Футбол".

Владислав Супряга / Фото: Reuters

Напомним, что после четырех туров группового этапа Лиги чемпионов у "Динамо" всего одно очко. Киевляне идут третьими и опережают "Ференцварош" только по дополнительным показателям. У "Ювентуса" 9 баллов, благодаря чему итальянцы уже обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ.

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Ранее мы сообщали, что "Милан" хочет купить у "Динамо" Супрягу и сразу же вернуть его киевлянам.

Смотрите, как Супряга играет в чемпионате Украины

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