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Черный день в карьере Шевы: "Три месяца я просыпался по ночам с криком"

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 мая, 20:00
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16 лет назад Андрей Шевченко мог во второй раз в карьере выиграть Лигу чемпионов, но на этот раз реализовать решающий пенальти не сумел. Этот матч ему затем снился в кошмарах
Андрей Шевченко не реализовал решающий пенальти
Андрей Шевченко не реализовал решающий пенальти / Фото: Getty Images

Ровно 16 лет назад, 25 мая 2005 года, состоялся один из самых запоминающихся финалов в истории Лиги чемпионов. В Стамбуле на Олимпийском стадионе Ливерпуль героически вырвал победу у Милана, проигрывая после первого тайма 0:3. Кстати, мы уже писали, что Андрей Шевченко мечтает возглавить Милан.

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Во втором тайме мерсисайдцы забили три мяча к 60-й минуте, а затем в серии послематчевых пенальти вырвали победу. Один из ударов "с точки" тогда не смог реализовать украинец Андрей Шевченко. Ранее мы писали, из-за чего одноклубники по Милану подшучивали над Шевченко.

Двумя годами ранее Шева стал героем финала, когда забил решающий пенальти в ворота Джанлуиджи Буффона, но в этот раз на пути будущего главного тренера сборной Украины стал поляк Ежи Дудек.

Шевченко пробивал пенальти пятым. На тот момент Милан проигрывал 2:3, поэтому нужно было обязательно забивать. Андрей подошел к точке, но пробил очень неуверенно – мяч полетел почти по центру ворот, а Дудек, уже прыгнувший в правый от себя угол, сумел достать его рукой.

"В последующие три месяца я просыпался по ночам с криком. Иногда я все еще думаю о том матче. Многие из моих товарищей по команде никогда не хотели снова смотреть эту игру, в то время как я знаю ее наизусть. У Ливерпуля был один шанс из 100, и они не сдались, надо отдать им должное", – вспоминал ту игру Шевченко.

Милан – Ливерпуль – 3:3 (2:3 пен)
Голы: Мальдини (1), Креспо (39, 44) – Джеррард (54), Шмицер (56), Алонсо (60)
Серия пенальти: 0:0 – Сержиньо (промах), 0:1 – Хаманн, 0:1 – Пирло (вратарь), 0:2 – Сиссе, 1:2 – Томассон, 1:2 – Риисе (вратарь), 2:2 – Кака, 2:3 – Шмицер, 2:3 – Шевченко (вратарь)

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