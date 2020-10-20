"Челси" – "Севилья": онлайн матча Лиги чемпионов

Во вторник, 20 октября, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" пройдет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов: английский "Челси" примет испанскую "Севилью". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

"Челси" – "Севилья"

Реклама

Сегодня на поле сойдутся победители двух предыдущих розыгрышей Лиги Европы. И если "Севилья" сохранила практически тот же состав, то лондонцы кардинально изменились. Пришедший в прошлом сезоне Фрэнк Лэмпард ввел в команду группу молодых игроков, а этим летом получил существенное усиление в виде Кайя Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилвелла, Хакима Зиеша, Эдуарда Менди, а также Тьяго Силвы.

Правда, старт в новом сезоне у "Челси" получился не совсем удачным – в пяти турах они набрали только восемь баллов и сейчас занимают только восьмое место в Премьер-лиге. Накануне встречи в Лиге чемпионов лондонцы выдали боевую ничью с Саутгемптоном – 3:3.

"Севилья" тоже не может похвастаться отличным стартом в новом сезоне. В четырех поединках команда Хулена Лопетеги заработала всего семь баллов и идет на 10-м месте. Правда, они имеют еще два матча в запасе.

Реклама

Букмекеры о матче "Челси" – "Севилья":

Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 1.95, на ничью – 3.65, на победу "Севильи" – 3.95.

Где смотреть матч "Челси" – "Севилья":

Матч "Челси" – "Севилья" начнется в 22:00, в прямом эфире его можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV, а в записи в 23:55 матч покажут на канале "Футбол 2".

Реклама

Смотрите, как "Севилья" выиграла Лигу Европы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама