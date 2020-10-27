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Букмекеры снова против "горняков": прогноз на матч "Шахтер" – "Интер"

27 октября, 15:57

Олег Люлька Олег Люлька

Как и в поединке с "Реалом", "Шахтеру" дают призрачные шансы на победу. Может, это на фарт?

Аналитики букмекерских контор обнародовали финальные котировки на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер", который состоится сегодня в Киеве, на НСК "Олимпийский". И снова "горнякам" дают мизерные шансы на успех. Напомним, смотреть "Шахтер" – "Интер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV. Начало поединка – в 19:55.

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Большим фаворитом сегодняшнего матча на НСК "Олимпийский" букмекеры называют "Интер". На его победу установлен коэффициент 1.75, на ничью – 4.10, на победу "Шахтера" – 4.60. Иными словами, вероятность выигрыша итальянского клуба оценивается в 55 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша чемпионов Украины – в 21 процент. Тем не менее победой недельной давности в Мадриде 3:2 над "Реалом" "Шахтер" уже доказал, что статус аутсайдера матча, выданный ему перед игрой, по факту может оказаться большой ошибкой.

ТОП-7 претендентов на гол у "Шахтера"

  • Дентиньо 3.50 (коэффициент на "забьет гол")
  • Тете 3.50
  • Тайсон 3.50
  • Марлос 3.50
  • Манор Соломон 4.50
  • Алан Патрик 5.00
  • Маркос Антонио 5.50

ТОП-7 претендентов на гол у "Интера"

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  • Ромелу Лукаку 2.00
  • Лаутаро Мартинес 2.40
  • Андреа Пинамонти 2.50
  • Иван Перишич 3.50
  • Раджа Наингголан 3.70
  • Артуро Видаль 3.70
  • Николо Барелла 3.95
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Отметим, что из 12 предыдущих матчей в Украине против итальянских клубов "Шахтер" выиграл пять, в семи проиграв. При этом "Интер" в поединках с украинскими командами пока вообще не проигрывает – 3 ничьи и 6 побед. Последняя (5:0), как раз над "горняками", была зафиксирована в полуфинале Лиги Европы два месяца назад.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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прогноз Шахтер Донецк Интер Италия котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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