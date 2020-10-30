"Боруссия" пожаловалась на российский "Зенит" в УЕФА

После матча Лиги чемпионов в Дортмунде, в котором "Боруссия" обыграла питерский "Зенит" со счетом 2:0, началось разбирательство по поводу присутствия в ложе прессы посторонних людей. Немцы считают, что российский клуб аккредитовал на поединок в качестве журналистов нескольких своих фанатов.

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Об этом сообщает немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Встреча Лиги чемпионов в Германии проходила без зрителей на трибунах. Однако представители "Боруссия" заметили в ложе прессы людей в футболках с символикой фанатских групп "Зенита". Поэтому в Дортмунде считают, что российский клуб подал заявку на аккредитацию, включив в нее нескольких своих болельщиков.

Вспомним видео всех голов среды в Лиге чемпионов.

В этой связи "Боруссия" направила в УЕФА жалобу на "Зенит" и просит разобраться в инциденте. Теперь функционеры должны выяснить, все ли присутствовавшие в ложе прессы представляли масс-медиа. Кроме того, журналистам запрещено одевать форму участников матча и откровенно болеть.

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Смотрите, как "Боруссия" разобралась с "Зенитом" на своем поле:

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