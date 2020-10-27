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"Боруссия" М – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Вторник, 27 октября

Боруссия М

22:00

Реал

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Во вторник, 27 октября, матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов проводят соперники "Шахтера" по квартету B. Менхенгладбахская "Боруссия" принимает на своем стадионе мадридский "Реал". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого поединка с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"БОРУССИЯ" М – "РЕАЛ"

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Напомним, в первом туре "Реал" сенсационно проиграл "Шахтеру" 2:3 и опустился на последнее место в группе, хотя сохраняет за собой статус главного претендента на первое место.

В свою очередь, менхенгладбахская "Боруссия" на старте ЛЧ сыграла вничью с "Интером" 2:2 на его поле, упустив победу на последней минуте основного времени.

Однако перед игрой в Германии "Реал" поднял себе настроение, обыграв в Эль-Класико "Барселону" на ее поле 3:1.

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"БОРУССИЯ" М: Соммер; Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини; Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам; Плеа
Не сыграют: ﻿Закария (колено)﻿, Поульсен (плечо)
Под вопросом: Бенеш (бедро), Байер (болезнь), Лазаро (икроножная мышца)

"РЕАЛ": Куртуа; Лукас, Варан, Рамос, Менди; Модрич, Вальверде, Каземиро, Кроос; Бензема, Винисиус
Не сыграют: Карвахаль (колено), Одриосола (икроножная мышца), Мариано (набирает форму), Начо (бедро), Эдегор (икроножная мышца)

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе: "Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в предыдущем матче с "Интером". Но мы можем извлечь из того поединка много хорошего. Это может помочь нам в достижении положительного результата c "Реалом". У Мадрида полно классных игроков. Это будет очень трудный матч"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Наша игра в Эль-Класико – это именно то, что нам нужно показать и с "Боруссией". Мы отлично играли, боролись как команда. Нам нужно повторить то, что мы показали на уикенде"

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики букмекерских контор называют "Реал". На его победу установлен коэффициент 1.95, на ничью – 4.00, на победу немецкого клуба – 3.70. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш "Реала" – 50%, ничья – 24%, выигрыш "Боруссии" – 26%.

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч менхенгладбахской "Боруссии" и мадридского "Реала" во вторник, 27 октября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также посмотреть прямую трансляцию поединка можно на сервисе OLL.TV.

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Лига чемпионов онлайн Реал Мадрид Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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