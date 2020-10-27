"Боруссия" М – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов проводят соперники "Шахтера" по квартету B. Менхенгладбахская "Боруссия" принимает на своем стадионе мадридский "Реал". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого поединка с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"БОРУССИЯ" М – "РЕАЛ"

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Напомним, в первом туре "Реал" сенсационно проиграл "Шахтеру" 2:3 и опустился на последнее место в группе, хотя сохраняет за собой статус главного претендента на первое место.

В свою очередь, менхенгладбахская "Боруссия" на старте ЛЧ сыграла вничью с "Интером" 2:2 на его поле, упустив победу на последней минуте основного времени.

Однако перед игрой в Германии "Реал" поднял себе настроение, обыграв в Эль-Класико "Барселону" на ее поле 3:1.

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"БОРУССИЯ" М: Соммер; Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини; Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам; Плеа

Не сыграют: ﻿Закария (колено)﻿, Поульсен (плечо)

Под вопросом: Бенеш (бедро), Байер (болезнь), Лазаро (икроножная мышца)

"РЕАЛ": Куртуа; Лукас, Варан, Рамос, Менди; Модрич, Вальверде, Каземиро, Кроос; Бензема, Винисиус

Не сыграют: Карвахаль (колено), Одриосола (икроножная мышца), Мариано (набирает форму), Начо (бедро), Эдегор (икроножная мышца)

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе: "Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в предыдущем матче с "Интером". Но мы можем извлечь из того поединка много хорошего. Это может помочь нам в достижении положительного результата c "Реалом". У Мадрида полно классных игроков. Это будет очень трудный матч"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Наша игра в Эль-Класико – это именно то, что нам нужно показать и с "Боруссией". Мы отлично играли, боролись как команда. Нам нужно повторить то, что мы показали на уикенде"

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики букмекерских контор называют "Реал". На его победу установлен коэффициент 1.95, на ничью – 4.00, на победу немецкого клуба – 3.70. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш "Реала" – 50%, ничья – 24%, выигрыш "Боруссии" – 26%.

"БОРУССИЯ" – "РЕАЛ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч менхенгладбахской "Боруссии" и мадридского "Реала" во вторник, 27 октября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также посмотреть прямую трансляцию поединка можно на сервисе OLL.TV.

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