"Боруссия" М – "Интер": онлайн матча Лиги чемпионов

Во вторник, 1 декабря, в пятом туре Лиги чемпионов встречаются соперники "Шахтера" и "Реала" по группе В. "Боруссия" в Менхенгладбахе принимает "Интер". Начало немецко-итальянского противостояния – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого матча с яркими видео, фото и комментариями.

"БОРУССИЯ" М – "ИНТЕР"

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Расклады перед матчем. "Боруссия" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "Интер", или если сыграет вничью, а "Шахтер" потеряет очки с "Реалом". В случае собственной победы и поражения "Реала" менхенгладбахцы гарантируют себе первое место.

"Интер" же потеряет шансы на 1/8 финала ЛЧ, если не обыграет "Боруссию". Если "Интер" потеряет очки с "Боруссией", а "Шахтер" обыграет "Реал", миланский клуб займет четвертое место.

Напомним, в предыдущем туре Лиги чемпионов "Боруссия" разгромила "Шахтер" 4:0, а "Интер" уступил "Реалу" 0:2.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"БОРУССИЯ" М: Зоммер; Лазаро, Гинтер, Янчке, Вендт; Эмболо, Крамер, Штиндль, Нойхаус, Тюрам; Плеа

Не сыграют: Эльведи (мышца), Бенсебаини (самоизоляция)

"ИНТЕР": Ханданович; Шкриниар, де Врей, Бастони; Хакими, Барелла, Гальярдини, Сенси, Перишич; Лукаку, Мартинес

Не сыграет: Видаль (дисквалификация)

Под вопросом: Наингголан (икроножная мышца), Коларов (болезнь), Пинамонти (голеностоп)

"БОРУССИЯ" М – "ИНТЕР": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча в Менхенгладбахе аналитики называют гостей. На победу "Интера" установлен коэффициент 2.29, на ничью – 3.85, на победу "Боруссии" – 2.97. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш немецкого клуба – 33%, ничья – 25%, выигрыш миланской команды – 42%. Самым вероятным букмекеры называют счет 1:1.

Смотрите, как "Боруссия" и "Интер" сыграли 2:2 в Милане

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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