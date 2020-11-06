Беспощадный новичок "Ливерпуля" стал лучшим игроков недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – сообщает пресс-служба УЕФА. Напомним, что в гостевом поединке "красных" против итальянской "Аталанты" (5:0) 23-летний португальский футболист сделал хет-трик. А бергамский клуб потерпел самое крупное еврокубковое поражение в своей истории.

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Диогу Жота / Фото: Reuters

На звание игрока недели Лиги чемпионов также претендовали Алассан Плеа из "Боруссия" Менхенгладбах, который трижды огорчил донецкий "Шахтер", Эрлинг Холанд из "Боруссии" Дортмунд и Юссеф Эн-Несири испаснкой "Севильи".

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Отметим, что ранее Диогу Жота, который перебрался в "Ливерпуль" из "Вулверхэмптона", забил в своих первых трех матчах Премьер-лиги на "Энфилд Роуд". От него пострадали "Арсенал", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм". Такое из игроков "красных" удавалось только Луису Гарсии в 2004 году. За Жоту мерсисайдцы заплатили более 40 миллионов евро, и он резво отрабатывает потраченные клубом средства.

Смотрите, Диогу Жота забивал "Аталанте"

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