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Названы лучшие игроки прошлой Лиги чемпионов. "Бавария" и здесь первая

1 октября, 20:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главная награда досталась Роберту Лавандовскому

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов назвали лауреатов прошлого сезона. Лучшим игроком прошлого розыгрыша Лиги чемпионов признан нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Он же получил награду лучшему нападающему турнира.

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Его партнеры по команде Мануэль Нойер и Йозуа Киммих получили награды лучшему вратарю и защитнику соответственно. Лучшим полузащитником был признан футболист "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

Лучшей футболисткой прошлого сезона женской Лиги чемпионов была признана Пернилле Хардер из немецкого "Вольфсбурга". Она же получила приз лучшей нападающей турнира.

Награда лучшей полузащитнице досталась Дженифер Марожан из французскго "Лиона", ее одноклубницы Венди Ренар и Сара Буадди забрали награды лучшей защитнице и вратарю.

Напомним, что соперниками "Шахтера" стали испанский "Реал", итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" Менхенгладбах. А "Динамо" сыграет с испанской "Барселоной", итальянским "Ювентусом" и венгерским "Ференцварошем".

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Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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Лига чемпионов Роберт Левандовски Мануэль Нойер Кевин де Брюйне Джошуа Киммих

Источник: Сегодня|Спорт

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