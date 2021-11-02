Бавария – Бенфика: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Немецкий клуб может уже сегодня выйти в 1/8 финала ЛЧ, для этого нужно лишь не проиграть команде Романа Яремчука

Мюнхенцы уверенно выиграли в Лиссабоне / Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября, пройдут матчи Лиги чемпионов. В четвертом туре состоится восемь встреч: расписание, результаты и котировки всех поединков. В группе Е сойдутся мюнхенская Бавария и лиссабонская Бенфика.

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Когда начало. Поединок пройдет на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало в 22:00.

Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах явный фаворит немецкий клуб. Котировки на победу Баварии – 1.17, на ничью – 8.20, на победу Бенфики – 16.00.

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История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались 11 раз – 8 побед Баварии и 3 ничьи.

В предыдущем туре Лиги чемпионов Бавария разгромила португальцев в Лиссабоне – 4:0.

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Турнирные расклады. Бавария выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения в матче с Бенфикой. Бавария финиширует первой, если победит Бенфику, а Барселона потеряет очки в матче с киевским Динамо.