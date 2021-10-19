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Барселоне не на что-то рассчитывать! Луческу припечатал каталонцев перед матчем в ЛЧ

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 октября, 22:37
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Главный тренер Динамо пожелал каталонским болельщикам набраться терпения. Хороших результатов в Лиге чемпионов в этом сезоне не будет
Мирча Луческу не верит в нынешнюю Барсу
Мирча Луческу не верит в нынешнюю Барсу

В среду, 20 октября, киевское Динамо сыграет против Барселоны в Лиге чемпионов. Наставник испанцев Рональд Куман заявил, что в этих матчах определится будущее Барсы.

А вот главный тренер Динамо Мирча Луческу считает, что Барселоне будет сложно на что-то рассчитывать в Лиги чемпионов.

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"Происходящее в Барселоне – это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду – всегда легче, чем строить заново. Поэтому Барселоне сейчас нужно время.

У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, имеющего огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии.

Я согласен с Куманом, что Барселоне будет сложно на что-то рассчитывать в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, задействуя молодых игроков. Это было видно в матче с Баварией. Остается пожелать болельщикам Барселоны сохранять терпение по отношению к Куману и результатам команды", – заявил Луческу.

Матч Барселона – Динамо начнется в 19:45. В двух турах каталонцы потерпели два поражения, а динамовцев – поражение и ничья.

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