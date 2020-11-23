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"Барселона" уже в Киеве: каталонцы закрылись в 5-звездочном отеле

23 ноября, 22:18

Елена Павлова Елена Павлова

Испанская команда пробудет в Украине всего 30 часов

Каталонская "Барселона" в понедельник вечером прилетела в Киев и завтра, 24 ноября, проведет матч 4-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Поединок начнется в 22:00 на НСК "Олимпийский". А ранее тренер "Барселоны" объяснил, почему Лионель Месси не сыграет с "Динамо" и что он собирается увезти из Киева.

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Рональд Куман

Рональд Куман / Фото: Barcelona FC

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб проведет в Украине всего 30 часов. Команда прилетела в Киев чартерным рейсом, после чего отправилась в отель Hilton. И не будет выходить из 5-звездочного жилья до полудня вторника из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Но в день игры проведет тренировку на стадионе им. Лобановского.

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Ранее Луческу объяснил, чем опасна "Барселона" без Месси и сможет ли сыграть Сидорчук. Тренер "Динамо" также вспомнил, как обыгрывал каталонцев с "Шахтером" в 2004 году, когда звездный аргентинец только дебютировал.

Также мы писали, что перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защиту. Помимо Пике, которому грозит пять месяцев вне игры, у каталонцев "сломался" и Роберто.

Смотрите, как "Барселона" играла против "Динамо" в Каталонии

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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