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"Барселона" после победы подколола "Ювентус" и зацепила Роналду

29 октября, 14:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанский гранд лучшим футболистом в истории считает Лионеля Месси

Заочное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду в многолетней борьбе за звание лучшего игрока продолжилось и в клубной дуэли. Как известно, вчера "Барселона" победила "Ювентус", при этом три гола Мораты отменили , а Месси забил. После игры каталонский клуб не упустил возможности подколоть соперника в соцсетях.

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Напомним, Роналду не играл из-за коронавируса, а вот Лионель провел на поле весь матч. В добавленное время он реализовал 11-метровый, который заработал Ансу Фати.

Однако и этого оказалось достаточно "Барселоне" для троллинга. На своей страничке в Twitter испанцы "порадовались" за соперника, который смог увидеть на поле лучшего футболиста в истории, то есть, Месси. При этом они употребили значок козла, в английском языке использующийся для сокращения GOAT – самый великий на все времена (по-английский goat – козел).

Шанс отомстить за дерзость и доказать обратное у Роналду и компании будет уже во втором круге, когда "Ювентус" поедет в Барселону.

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Читайте также: все результаты матчей 28 октября в Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Барселона":

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