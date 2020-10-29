"Барселона" после победы подколола "Ювентус" и зацепила Роналду

Заочное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду в многолетней борьбе за звание лучшего игрока продолжилось и в клубной дуэли. Как известно, вчера "Барселона" победила "Ювентус", при этом три гола Мораты отменили , а Месси забил. После игры каталонский клуб не упустил возможности подколоть соперника в соцсетях.
Напомним, Роналду не играл из-за коронавируса, а вот Лионель провел на поле весь матч. В добавленное время он реализовал 11-метровый, который заработал Ансу Фати.
Однако и этого оказалось достаточно "Барселоне" для троллинга. На своей страничке в Twitter испанцы "порадовались" за соперника, который смог увидеть на поле лучшего футболиста в истории, то есть, Месси. При этом они употребили значок козла, в английском языке использующийся для сокращения GOAT – самый великий на все времена (по-английский goat – козел).
Шанс отомстить за дерзость и доказать обратное у Роналду и компании будет уже во втором круге, когда "Ювентус" поедет в Барселону.
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Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Барселона":
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