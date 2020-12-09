"Аталанта" выиграла у "Аякса" "матч жизни" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

У хозяев удалили 18-летнего полузащитника, после чего итальянцы забили

В среду первыми завершили групповой этап Лиги чемпионов команды квартета D. Напомним расписание и результаты среды в Лиге чемпионов. Победителем группы досрочно стал "Ливерпуль". А в Амстердаме обладателя второй путевки в плей-офф определяли "Аякс" и итальянская "Аталанта".

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский не сыграл в этом матче, а его партнеры добыли необходимый результат. Команду из Бергамо устраивала ничья, а вот нидерландцам нужна была только победа. Соперники много думали о безопасности своих ворот, особенно гости. "Аякс" владел мячом 62% игрового времени, но забить так и не сумел.

На 79-й минуте задача "Аталанты" стала проще: полузащитник Райан Гравенберг получил красную карточку. В возрасте 18 лет и 207 дней парень стал вторым по молодости игроком, удаленным в Лиге чемпионов. Ранее, в 1994 году, Селестин Бабаяро из "Челси" досрочно покинул поле в 16 лет 86 дней.

Единственный за матч удар итальянцев в створ ворот превратился в гол усилиями колумбийского форварда Луиса Муриэля на 85-й минуте – 1:0. Таким образом, "Аталанта" второй год подряд выходит в 1/8 финала ЛЧ, а "Аякс" отправляется в Лигу Европы. Смотрите лучшие моменты второго тайма:

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